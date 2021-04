Toekomst álle vier de Moerdijkse zwembaden voorlopig verzekerd: ‘Sluiting niet aan de orde’

ZEVENBERGEN - Prima plan om in Klundert te investeren in een nieuw complex De Niervaert, inclusief zwembad . Maar dat mag niet ten koste gaan van de toekomst van de drie andere zwembaden in de gemeente Moerdijk.

Die verzekering heeft de gemeenteraad gisteravond via een unaniem gedragen motie afgedwongen bij wethouder Eef Schoneveld die de openbare zwembaden in zijn portefeuille heeft.

PvdA-fractievoorzitter Mieke Pistorius las de motie nog eens voor: ,,De gemeenteraad heeft in 2015 uitgesproken dat de vier openbare zwembaden open moesten blijven. Wij willen dat ze blijven voortbestaan na afloop van hun contractperiode op 31 december 2025.”

Quote De eigenaren van de zwembaden willen door, zij willen zekerheid voor de toekomst Mieke Pistorius , Fractievoorzitter CDA Moerdijk

Zekerheid voor de andere drie zwembaden, zekerheid dus ook voor de exploitanten: stichting Ons Bad in Willemstad, Zwembad Fijnaart wat betreft De Oester en Optisport wat De Bosselaar in Zevenbergen aangaat.

,,De eigenaren willen door", verklaarde Pistorius, ,,zij willen zekerheid voor de toekomst. Zij moeten kunnen rekenen op tenminste dezelfde bijdragen van de gemeente voor de exploitatie van de zwembaden na afloop van het huidige contract.”

De Oester wil zonnepanelen

VVD-raadslid Pitricia Koomans gaf een voorbeeld: ,,Wij zijn met de fractie op bezoek geweest in De Oester in Fijnaart. Het bestuur wil investeren in verduurzaming, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Daarom is het van belang om te weten of er voor hen een toekomst ná 2025 is.”

Quote Het is niet zo dat wij in 2025 voor de keuze staan van wel of niet sluiten. Wat goed gaat, moeten we zo houden. Eef Schoneveld , Wethouder gemeente Moerdijk

Die onzekerheid is echt niet op zijn plaats, stelde wethouder Schoneveld de raad gerust. ,,Het is niet zo dat wij in 2025 voor de keuze staan van wel of niet sluiten.”

Volledig scherm 2018: Midzomerfeest op zwembad Het Buitendiep in Willemstad. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Wat goed gaat, goed houden

,,Wat goed gaat, moeten we zo houden. Ik sta daarom ook helemaal achter de motie, want het signaal naar de samenleving is het allerbelangrijkste: dat wij met z’n allen veel waardering hebben voor wat er dankzij vrijwilligers gebeurt en dat we dat zo lang mogelijk in stand willen houden. Daar is alles op gericht, laat daar geen twijfel over bestaan.”

Flexibiliteit houden

,,Maar laten we daarnaast één ding voor ogen houden: het is onmogelijk om afspraken te maken over een periode van twintig of dertig jaar, en dat moet je ook niet willen. Je móet enige flexibiliteit houden.”

Quote Wij omarmen dit voorstel. Dit verdient Klundert Marian van Eersel , Fractievoorzitter CDA, Moerdijk

Eerder had Pistorius al aangegeven dat de PvdA-fractie ‘natuurlijk wél’ akkoord gaat met het raadsvoorstel om geld uit te trekken voor een nieuw plan voor De Niervaert. Ook daarin gingen alle andere fracties mee. ,,Wij omarmen dit voorstel. Dit verdient Klundert", vatte CDA-fractievoorzitter Marian van Eerstel de motivering samen.

,,We hopen dat er een straks een prachtige nieuwe Niervaert staat", blikte Koomans vooruit.