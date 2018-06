Toch weer Bietje Koekoek, nu aan de waterkant van de Roode Vaart

Toekomst Waterbus Haring­vliet onzeker

7:00 WILLEMSTAD - Blijft de Waterbus Haringvliet Expeditie in de vaart? Over die vraag buigen gemeenten in de regio zich de komende maanden. Ze zijn positief over deze toeristische vaarverbinding in het zomerseizoen, maar moeten een oplossing vinden voor de financiering.