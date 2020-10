Toch geen zonnepark bij windpark Moerdijk: ‘We willen inwoners wel laten besparen op energie’

Dat zonnepark komt er niet, omdat er geen geschikte locatie is gevonden. ,,Dat is heel erg jammer”, stelt wethouder Désirée Brummans. ,,De afgelopen jaren hebben we ons enorm ingespannen, maar het is niet gelukt om een locatie te vinden voor een collectief zonnepark. We hebben mogelijkheden onderzocht bij het windpark, bij Klundert en in het zonnepark van Port of Moerdijk.”