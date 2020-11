Toch een zonnepark voor inwoners Klundert? ‘We hebben geen loze belofte gedaan’

Het windpark - nu in aanbouw - stuitte op grote weerstand in het vestingstadje. In 2017 werd de kou uit de lucht gehaald: er zou een zonnepark bij komen die inwoners een jaarlijkse besparing van 250 euro op de energierekening zou opleveren. De zeven windmolens verrijzen nu dus, maar het zonnepark is niet in zicht omdat er geen geschikte locatie is gevonden.

Veel ongenoegen

Alles wordt in het werk gesteld om de compensatie alsnog geregeld te krijgen, benadrukte Brummans deze week in de raadscommissie fysieke infrastructuur. Daarin kwam de kwestie aan bod, onder meer omdat in de gemeenteraad veel ongenoegen bestaat over de gang van zaken. Zo verbaast het partijen dat er geen zonnepark voor Klundert komt, maar dat het Havenbedrijf Moerdijk aan de Westelijke Randweg wel een eigen zonnepark bouwt.

Zonnepanelen onder windmolens?

Quote Ik verwacht wel compassie met Klundert Melten Dekkers, stadstafel Klundert Volgens Brummans zoeken de gemeente, havenbedrijf, Vattenfall, Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) en de stadstafel de komende tijd samen naar een oplossing. Een zonnepark is nog niet van de baan. Eerder leken zonnepanelen onder het windpark niet rendabel genoeg, maar daar wordt nu opnieuw naar gekeken.

Zonnepanelen op daken

Misschien kan er een zonnepark voor Klundert komen bij de zonnepanelen die het havenbedrijf later wil aanleggen op een dijk aan de Zuidelijke Randweg. Ook andere locaties zijn in beeld. En mocht een park niet lukken, dan bieden andere oplossingen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op daken mogelijk uitkomst. Brummans: ,,Ik wil alle alternatieven bekijken. Alles in het belang van Klundert.”

‘Onmogelijke opdracht’

Melten Dekkers van stadstafel Klundert liet weten grote zorgen te hebben of de belofte aan Klundert wordt nagekomen. STEM moet het park realiseren, maar is in zijn ogen met een onmogelijke opdracht op pad gestuurd omdat de afspraken niet goed zijn vastgelegd. Hij zei te begrijpen dat het havenbedrijf niet zomaar grond kan afstaan. ,,Maar ik verwacht daar wel compassie met Klundert.”

Quote Wij proberen uiting te geven aan goed nabuur­schap Ferdinand van den Oever, directeur Havenbedrijf Moerdijk Hij voegde daar aan toe het vertrouwen nog niet verloren te hebben. ,,Hopelijk kunnen we vooruitkijken.”

Kritiek aan adres havenbedrijf

Verschillende fracties uitten kritiek aan het adres van havendirecteur Ferdinand van den Oever. Het havenbedrijf zou te weinig doen om het zonnepark voor Klundert gerealiseerd te krijgen. Van den Oever zei wel te willen meewerken en graag aan tafel te gaan. ,,Wij proberen uiting te geven aan goed nabuurschap.”