Tijdelijke kant-en-klaarhuurwoningen: ook een oplossing voor Moerdijk?

ZEVENBERGEN - Is het mogelijk dat ook in de gemeente Moerdijk tijdelijk kant-en-klare huurwoningen komen te staan? Raadslid Jack Lems van de politieke partij Onafhankelijk Moerdijk heeft hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

Hij wijst op plannen voor de bouw van 1500 tot 3000 kant-en-klare huurwoningen in Rotterdam. Deze huizen blijven zo’n tien jaar staan maar moeten starters aan betaalbare woningen helpen.

Lems concludeert dat er ook in Moerdijk een acute woningnood is. Hij wijst daarbij op het beperkte aanbod op de site klikvoorwonen.nl, de website waarop mensen in de regio kunnen reageren op een beschikbare woning. Als er al woningen uit de gemeente Moerdijk op de website beschikbaar zijn, komen er volgens Lems veel reacties op.

Het raadslid vraagt aan het college om in gesprek te gaan met Woonkwartier over het plaatsen van prefabwoningen voor een duur van tien jaar. Hij vraagt ook of het gemeentebestuur bereid is te praten met een andere partij over prefabwoningen.

Volgens directeur Ruud van den Boom van de woningcorporatie is er niet direct noodzaak voor het bouwen van grote aantallen tijdelijke kant-en-klaarwoningen in de gemeente Moerdijk, als het gaat om de sociale woonsector. Daar zijn geen plannen voor. “We hebben voldoende huizen in voorraad”, aldus Van den Boom.

Van den Boom wijst op de gemiddelde zoektijd naar een sociale huurwoning in de gemeente Moerdijk. Ofwel, mensen die actief op zoek zijn naar een woning. Die zoektijd bedraagt 0,7 jaar. “Dat is lager dan het landelijke gemiddelde en dit is alleszins verantwoord”, aldus de directeur.