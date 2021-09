Tijdelijke bewoners mogen tot eind 2022 op Bovensluis blijven

Drones maken Port of Moerdijk minder aantrekke­lijk voor criminelen: ‘Er valt hier veel te halen’

10 september MOERDIJK - Het haven- en industrieterrein van Moerdijk is een aantrekkelijk gebied voor wie kwaad in de zin heeft. Om het inbrekers en andere criminelen moeilijker te maken om hun slag te slaan, investeert de haven in hypermoderne beveiliging: vliegende drones.