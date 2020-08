Tientallen vrijwilligers knappen sportkantine Virtus op

Voor voorzitter Erik de Waard zijn tweede grote klus -naast het aantrekken van Henk Vos als trainer- sinds hij begin dit jaar het nieuwe bestuur leidt. ,,Corona heeft ook voor ons als club nog al wat voeten in aarde gehad. Alles wat met voetbal te maken had lag stil.”

Duurzaam aanpakken

Daarom heeft het bestuur besloten de werkzaamheden aan de kleedkamers en kantine naar voren te halen. ,,In goed overleg met de gemeente, die ook gaat voor duurzaam en grondig aanpakken, hebben we door zelfwerkzaamheid veel meer kunnen doen dan we aanvankelijk dachten.”

Zo zijn in de kleedkamers leidingen vervangen, is een zonneboiler geplaatst en zijn de plafonds geïsoleerd en komt er dubbelglas. Deze week is er hard gewerkt aan de nieuwe zelfgebouwde bar, die ingericht wordt door de bierleverancier.

Volop tijd

Geert Dielemans en Toontje Lammerse, twee van de vele vrijwilligers, zijn ook al maanden actief bij hun club. ,,Half maart moesten we door corona stoppen met papier ophalen met onze papierbus, dus kregen we volop tijd om met zijn allen aan de slag te gaan. We zijn hier vaak. Mijn vrouw vraagt weleens waarom ik mijn bed niet bij Virtus zet", zegt Dielemans als hij even pauze neemt.

Zijn maat Toontje legt uit dat om de kantine op te pimpen de tegelvloer eruit gehakt is, de oude bar afgebroken, plafond vernieuwd en buitenkant geschilderd.

Gratis expertise

Virtus heeft binnen de club veel bereidwillige handjes, maar ook leden die hun expertise gratis aanbieden. Zo heeft Nick Dekkers er voor gezorgd dat de muren strak gestukadoord zijn. ,,Voor je club heb je wat over, dat is toch een goed doel", aldus de speler van het vijfde.

Het laatste weekend van augustus zijn de eerste bekerwedstrijden, dan moet alles klaar zijn. De Waard: ,,Dan zorgen we in de kantine voor looproutes en moet alles ook Coronaproof zijn.”

Op de site van de club wordt goed bijgehouden hoe de werkzaamheden vorderen en laten foto's zien wat er zoal gedaan is.