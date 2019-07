Tientallen geplante struikjes per ongeluk gemaaid in Heijningen

HEIJNINGEN - Ze stonden er pas sinds het voorjaar: de tientallen struikjes aan de Verkorting in Heijningen. Sinds een paar dagen is de vlakte weer kaal: per ongeluk gemaaid door Rijkswaterstaat.

Omdat het stukje grond aan de Verkorting open en bloot naast de snelweg A4 ligt, besloot de gemeente een aantal maanden geleden om in samenspraak met omwonenden verschillende groensoorten aan te planten.

Verwarring

Het stuk grond waar meerdere meidoornen, sleedoornen, esdoornen en egelantiers werden geplant, is voor de helft in handen van Rijkswaterstaat en voor de andere helft van de gemeente Moerdijk. De beheersgrens ligt halverwege de groenstrook. Volgens een woordvoerder van de gemeente is per ongeluk het hele stuk groen onlangs gemaaid in opdracht van Rijkswaterstaat, dus ook het stuk waar de nieuwe struikjes stonden. “De ligging van de beheersgrens is waarschijnlijk de oorzaak van de verwarring en van het maaien van een te groot stuk grond.”

De gemeente werd onder andere door een omwonende op de kale vlakte attent gemaakt. “We hebben een mail met foto van de situatie ontvangen van een buurtbewoner”, zegt de woordvoerder. De gemeente besloot om afgelopen week de bewonersgroep in Heijningen in te lichten over het voorval en over de verdere acties die worden ondernomen.

Kosten

Of de struiken door het maaien daadwerkelijk zijn afgestorven of wellicht toch weer uit gaan schieten, wordt later beoordeeld. “Beide partijen hebben afgesproken in het najaar de exacte schade op te nemen”, melden de gemeente en Rijkswaterstaat in een gezamenlijke reactie. Waarschijnlijk gebeurt dit in oktober of november. Rijkswaterstaat en de gemeente Moerdijk laten desgevraagd weten dat de ontstane schade sowieso hersteld wordt. “De struiken die afgestorven zijn, worden op kosten van de aannemer van Rijkswaterstaat vervangen.”