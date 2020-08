Tiener uit Zevenbergen drinkt tien keer te veel alcohol en slingert door Standdaarbuiten

De personal trainer is in opkomst: ‘Je moet mensen kwaliteit geven, daar betalen ze voor’

17 augustus Sport is veel meer dan een wedstrijd. Wat is de prijs van het sportleven? En de impact van een bijzondere prestatie? In de verlenging is de titel van een serie over alle aspecten van de sport. Vandaag: de personal trainer. Een vrij beroep, maar een vak apart.