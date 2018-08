Thuiszorg lijkt deze zomer beter geregeld in Moerdijk en Etten-Leur

In Moerdijk regende het in de zomers van 2016 en 2017 klachten van cliënten die tijdelijk van huishoudelijke hulp verstoken waren. ,,Tot nu toe zijn de signalen dat er geen hulp is verleend op één hand te tellen", constateert wethouder Eef Schoneveld. In de gemeente Moerdijk verzorgt TWB, Thuiszorg met Aandacht, 82 procent van alle huishoudelijke ondersteuning.

Verbeterafspraken

Quote Onze cliënten moeten kunnen rekenen op een schoon en leefbaar huis Eef Schoneveld SP-fractievoorzitter Bennie Blom deelde aan het begin van deze zomer zijn zorgen met het college. Dat had hij een jaar geleden ook gedaan. Toen moest de gemeente concluderen dat er ondanks verbeterafspraken met TWB wederom klachten waren binnengekomen, met name over de laatste weken van de schoolvakantie en de maand september.

De klachten waren grotendeels gegrond, aldus Schoneveld. ,,Ze werden veroorzaakt door interne personeelsproblemen en door gebrek aan communicatie. We hebben dit nadrukkelijk besproken met TWB. Onze cliënten moeten immers kunnen rekenen op een schoon en leefbaar huis. TWB heeft de klachten serieus opgepakt en is al in november aan de slag gegaan met de vakantieplanning."

Slag om de arm

TWB verwacht deze zomer geen knelpunten. Schoneveld houdt nog wel een slag om de arm. ,,We willen niet te vroeg juichen. We weten namelijk dat de meeste hulpen in september met vakantie gaan."

