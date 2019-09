Thijs Tabak (93) baalt van tracé 380kV langs zijn huis: ‘Op mijn leeftijd ga ik niet meer verhuizen’

De teleurstelling in buurtschap de Kattekraam in Zevenbergschen Hoek is groot over de keuze van Wiebes. ,,De kabels lopen straks over onze tuin heen. We moeten hier weg, maar waar vinden we weer zo'n mooie plek in het buitengebied?”, zegt bewoner Otto Delen.

Ik ga niet meer weg hier

Er is nu tenminste duidelijkheid

Sommige mensen zijn blij dat de kogel nu door de kerk is. ,,We vinden het heel vervelend, maar er is nu tenminste duidelijkheid", zegt Renate van Es (42). ,,Al twee-en-een-half jaar zitten we in de zorgen. Toen hoorden we voor het eerst dat het tracé hier langs zou komen. Je kunt niets plannen. Kunnen we een verbouwing doen? Dat is misschien weggegooid geld. Of zullen we verhuizen? Dat zijn vragen die je jezelf stelt. We willen niet verhuizen, want dit is mijn ouderlijk huis. Toen mijn ouders het lieten bouwen, heb ik de eerste steen gelegd. Het zal straks moeilijk zijn om daar afscheid van te nemen. Maar als we moeten verhuizen dan doen we dat. Als die 380 kV-lijn hier komt, dan kunnen we niet blijven.”