Theo Schouwenaars is op veel fronten actief in Langeweg: ‘Ik speel nergens de eerste viool, ik ben een uitvoerder’

Ik speel nergens de eerste viool, ik ben een uitvoerder, meer een tweede man. Als mensen mij bellen, help ik graag. Ik wil iets bijdragen aan de gemeenschap. Het is bijzonder om een lintje te krijgen voor de inzet die je toont."

Praktisch zijn hele werkzame leven, heeft hij gewerkt in de ontwikkeling van gewassen. Eerst in de proeftuin van Breda. Daarna ruim 20 jaar bij Rijk Zwaan in Fijnaart, het familiebedrijf waarover hij nog steeds gepassioneerd vertelt, alhoewel hij al twee jaar met pensioen is.

Van alle markten thuis

Schouwenaars is een actief vrijwilliger in Langeweg en omgeving. Hij is penningmeester van de wijkvereniging, lid van de klankbordgroep Langeweg van de Immanuelparochie, onderhoudt op woensdag de begraafplaats en rijdt voor Arriva in de buurtbus tussen Zevenbergen en Zundert. Daarnaast is hij gastdocent bij het IVN waar hij zowel kinderen als ouderen laat ervaren hoe leuk, gezond en belangrijk natuur is.

Waarmee niet al zijn vrijwilligerswerk genoemd is. ,,Hier zijn we gewend te sparen en vooruit te denken. Dat heb ik ervaren in het parochiebestuur en in het schoolbestuur voor de fusies. Met elkaar op basis van redelijkheid de discussie aangaan en fatsoenlijk overleggen, is mijn devies. Het samen dingen aanpakken is een kracht van ons dorp, daarom ben ik blij dat er weer meer jongeren in Langeweg komen wonen. Ze tonen initiatief en willen wat voor de gemeenschap doen. Ik heb vertrouwen in de jeugd, dus kan ik van lieverlee plaats maken.”

Hij spant zich in voor meer woningen in Langeweg. ,,Dat is de enige manier om de school open te houden. Ook de groencompensatie in verband met de windmolens houdt me bezig. En ik vind dat we een tiny forest niet moeten koppelen aan de school, want zo’n bosje is voor heel het dorp belangrijk.”