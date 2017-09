Theemutsen op de camping in Fijnaart en theelichtjes in de kerk van Noordhoek

,,Camping? Een tentoonstelling op de camping? Ik heb niks met campings!'' Anja Frijters uit Roosendaal moest haar weerzin overwinnen om een kijkje te nemen op camping Markdal in Fijnaart.

Daar zou ze, zo stelde coördinator Inge van Rijsbergen voor, samen met haar zus Esther uit Zegge buiten kunnen exposeren in het kader van de Kunst & Cultuurroute Moerdijk in samenwerking met comité Open Monumenten Moerdijk. De zussen zijn geboren in Fijnaart, dat is dan wel passend, maar toch, de locatie... ,,We kwamen hier in juli kijken en ik was meteen om. Het is hier schitterend. Zo rustig. En kijk eens naar het water hierachter, de Mark. Zo pittoresk. Mooier kan toch niet?''

Achter het woonhuis van camping-eigenares Sylvia Smit-Rutte en links van de camping is de expositie nog deze zaterdag en zondag te bezichtigen - vlakbij het theeterras aan het water, de pluktuin en de kippenren. Anja staat in de aardbeien-kas te glunderen bij haar verzameling theemutsencreaties. Niet toevallig. ,,Mijn zus en ik hebben ons laten inspireren door de theetuin hier buiten, bij het water."

Esther laat zien wat zij met het 'thee-ma' heeft gedaan. ,,Kijk, bordjes die verwijzen naar onze tentoonstelling. Bordjes van theekopjes, natuurlijk." Het oog valt meteen op een verzameling op elkaar gestapelde theekopjes - zevenhonderd stuks, allemaal van de Kringloop gehaald.

Aan een groot rek hangen gevlochten en gebreide doeken te wapperen in de wind. ,,Die heb ik gedrenkt in thee, ook weer vanwege het thema. Theedoeken, dus."

In de kas staan een stuk of dertig theemutsen op gesteld in rijen van tien, elk met een eigen thee-ma. Anja wijst op een blauw-wit geblokt exemplaar. ,,Dat is stof van een blouse van onze vader." Een ander is gefabriceerd uit quiltstof. ,,Van een kussen dat onze moeder eens gemaakt heeft." Zo heeft elke theemuts een eigen verhaal. ,,Ach ja", schampert ze vrolijk, ,,wij zijn toch ook theemutsen? Nou en? Toch niks mis mee?"

Volledig scherm Bloemen van de onderkant van petflesjes, gemaakt door Esther Frijters. © Annelies Vlaanderen

Anja werkt behalve met textiel met petflesjes. ,,Daar knip ik de onderste helft van af, en wat ik overhoud bewerk ik." Ze heeft er een hele bloemenzee van gemaakt. ,,Die past weer bij de pluktuin hiernaast." De expositie heeft nog een diepere bedoeling. ,,Hoe veel wij weggooien", roept ze uit. ,,Jeetje, wat zijn wij een vieze wegwerpmaatschappij geworden."

Sylvia Rutte, bezig de gasten te trakteren op thee en appeltaart, zegt tussen de bedrijven door erg blij te zijn met de zussen Frijters. ,,Het past allemaal zo goed bij elkaar."

Een kilometer of zes verder, op een van de andere 35 locaties van de Kunst & Cultuurroute, heerst een heel andere sfeer. In de Sint-Josephkerk in Noordhoek laten een stuk of tien kunstenaars zien wat ze kunnen.

Volledig scherm Vlak voor het altaar van de Sint Joseph-kerk in Noordhoek heeft Gea Korpel-Beskers uit Roosendaal haar installatie van keramieken buisjes met waxinelichtjes uitgestald. © Annelies Vlaanderen

Onder hen Gea Korpels-Beskers uit Roosendaal. Vlak voor de trappen voor het altaar heeft ze vierhonderd buisjes van keramiek in een slordige cirkel geplaatst. Bezoekers mogen er waxinelichtjes tussen zetten. ,,Dit doet iets met mensen", merkt ze. Deze zaterdagavond is er een wijnproeverij. Die zal ook wel iets doen met mensen.