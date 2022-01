Theater De Schuur in Zevenbergen blij publiek weer te zien: ‘We gooien het cynisme overboord’

Om anderhalve meter te garanderen kunnen slechts 52 bezoekers in de zaal. ,,Theatervoorstellingen, film en repetities zijn mogelijk, concerten helaas nog niet. Daarvoor zoeken we niet de sfeer van mensen die ver uit elkaar zitten op de tribune. Dan wil je de mensen aan staantafels hebben in de zaal.”

Uitverkocht

Ondanks de hoge kosten, vindt Hendrikx het belangrijk om het theater aan de Kerkstraat weer open te gooien. ,,We hebben 90 procent omzetverlies gehad in de horeca en dat hakt erin als dat 60 procent van je inkomsten is. De spaarpot is ver leeg en dit moet echt niet te lang meer gaan duren. Maar tot nu toe hebben we het overleefd en daarom gooien we het cynisme overboord. We kijken nu vooruit en hopelijk wordt alles snel weer normaal.”