The Nook Championship trekt dansers uit heel Europa, 'Nergens anders dans je in kerk'

VideoNOORDHOEK - Met rolkoffertjes arriveert het ene na het andere danspaar bij de kerk in Noordhoek. Het is weer zover: The Nook Championship vindt plaats. En dat trekt dansers uit heel Europa.

Ze zijn het gewend om veel te reizen, zegt de Duitse Birgit Stau. Samen met haar man is ze al voor de derde keer in Noordhoek. ,,Nederland is voor ons wel makkelijk, dat kunnen we met de auto doen.''

Ze vindt de atmosfeer bij deze danswedstrijd prettig. ,,Nergens anders dans je in een kerk. Het enige nadeel is dat de dansvloer klein is'', zegt ze. ,,Maar we komen hier altijd veel bekenden tegen, dus dat is gezellig. Een soort dansreünie.''

Galajurken

Eenmaal binnen gaat het rolkoffertje open en kleden de dansers zich uitbundig aan. De mannen hebben een mooi pak aan, de vrouwen lange galajurken. Of, voor wie latin danst, een wat kortere jurk. Dikke lagen make-up volgen en de paren zijn klaar voor de dansvloer.

In de kerk hangt een lichte geur van zweet, die verraadt hoe zwaar de paren het al hebben gehad.

Conditioneel heel zwaar

De muziek start. Anderhalve minuut krijgen de stellen, per dans, om aan de jury te bewijzen wat ze kunnen. En dat is ook meer dan genoeg, zegt Jolanda de Wit van Dansstudio Daas. ,,Deze sport is conditioneel heel zwaar. Tijdens de voorrondes moeten ze meerdere dansen doen, maar hebben ze ook pauzes. Tijdens de finales moet alles achter elkaar.''

Voor Regina Blijleven uit Veenendaal is het de eerste keer in Noordhoek. Ze draagt een lange, witte galajurk met paarse accenten. Over een uurtje mag ook zij dansen. ,,Het is tot nu toe heel leuk'', zegt ze. ,,Als ik heb gedanst, krijg je altijd nog een herkansing. Daarna zegt de jury of je wel of niet door bent.''

De jury, vertelt De Wit, let op verschillende dingen. ,,De techniek en of je de muziek voelt, bijvoorbeeld. Uitstraling is ook heel belangrijk, vandaar al die make-up en glitters.''

Kleine dansvloer

De dansvloer is klein, merken een aantal deelnemers op. ,,We staan te popelen om uit te breiden'', zegt De Wit. ,,Maar daar is hier geen plek voor in de kerk.''

En de kerk, die is wel belangrijk. Toine en Willy Daas, de organisatoren van deze championship, reizen als juryleden de hele wereld over. En ze zijn nergens een danswedstrijd tegengekomen die in de kerk plaatsvindt.