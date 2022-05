The boys of summer dwingen de zon niet af tijdens tuinenconcertjes in Zevenbergschen Hoek

recensie Oorlogswin­ter is een indrukwek­ken­de voorstel­ling

FIJNAART - Het boek Oorlogswinter van Jan Terlouw uit 1972 is nu weer actueel geworden door de oorlog in Oekraïne. Ook de verfilming uit 2008 is enkele dagen geleden op televisie verschenen. Muziekvereniging Oranjevaan presenteert het verhaal dat zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog als een musical in de open lucht.

13 mei