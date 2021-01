Terug naar die bewuste woensdagmiddag in januari

5 januari 2011. Weet u nog wáár u was en wát u aan het doen was, toen u hoorde van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk? Ik weet het nog heel goed, bijna als de dag van gisteren. Onze oudste dochter zou die dag geboren worden, althans 5 januari 2011 was de uitgerekende dag. Uit voorzorg had ik die week vrij genomen, ik ging er steevast vanuit een van die dagen vader te worden. Zo snel ging het niet.

Op 5 januari 2011 laadde ik mijn batterij op voor het moment dat de nachten korter zouden worden. Tussendoor checkte ik onze website en las ik iets over een brand in Moerdijk. Toen ik naar buiten keek - ik woon hemelsbreed zo'n 10 kilometer van Chemie-Pack - zag ik dat het geen klein brandje was.

Mijn journalistieke hart bonsde. De tv ging aan en al snel waren vrijwel alle zenders live. Iets wat niet zomaar gebeurt, zeker niet voor een incident in mijn regio. Onze verslaggevers rukten uit, de online redactie werkte zich een slag in de rondte . Ik stapte in de auto om te kijken of ik in de buurt van de brand kon komen. Kansloos natuurlijk, op dat moment was alles (gelukkig) al afgezet.

100.000

Ik bood mijn hulp aan om onze online redactie bij te staan, maar destijds lag de focus nog vooral op print, op de krant. Ook bij een ramp van dit formaat. Onze website trok die dag bijna 100.000 unieke bezoekers. Dat aantal hebben we tien jaar later doorgaans al vóór het middaguur te pakken. Maar 100.000! Toen! Dat vonden we veel, heel veel.

Inferno

In de krant van 6 januari kopten we heel groot ‘Inferno’. Met daarbij het beeld van vuur en de gitzwarte rookpluimen die vanuit Moerdijk over het water trokken richting Zuid-Holland. De brand bleef het nieuws de dagen daarna beheersen. Hoe kon dit gebeuren? Welke fouten waren er gemaakt? Hoe gevaarlijk waren de vrijgekomen stoffen? En ga zo maar door. Veel vragen, heel veel vragen, die deels nog altijd niet beantwoord zijn. Gelukkig kwam er niemand om bij de brand, maar de ramp bij Chemie-Pack zette veel in gang. De toenmalige burgemeester van Moerdijk (Wim Denie) stapte op, er kwam een schadevergoeding voor dertig boeren in de nabije omgeving en het leidde tot een proces tegen de leiding van het bedrijf.

Terug naar die bewuste woensdagmiddag

Vandaag blikken we in onze Z-bijlage uitgebreid terug op 5 januari 2011 en de nasleep van deze enorme brand. Dinsdag - precies tien jaar na dato - doen we dat nog eens dunnetjes over. Twee keer terug naar die bewuste woensdagmiddag in januari.

En over mijn dochter... Die werd uiteindelijk op zaterdag 15 januari geboren. Binnenkort week vieren we haar tiende verjaardag.

André Trompers

Hoofdredacteur