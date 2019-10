Terror Nights Standdaarbuiten: 'Echt heel eng’

De drie spookhuizen liepen op in engheidsgraad. De eerste had een circusthema. De Terror Judge, die willekeurige mensen uit een groep pikte om te berechten, was de hoofdact van het tweede spookhuis. De grootste horrorliefhebbers konden hun hart ophalen bij het derde en engste spookhuis, de Tunnel of Terror. Daar was het mistig en pikkedonker met nu en dan lichtflitsen. Handen kwamen uit het plafond en de muur om je bij je haar of enkels te grijpen. Om praktisch elke hoek stond een zombie, monster of ander eng figuur te wachten.