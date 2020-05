Terrassen in Zevenbergen mogen groter: ‘Eerste dag zal spannend worden’

Niet alleen het horecaplein, maar ook het nieuwe deel van de markt mag terras worden, uiteraard allemaal volgens de gezondheidsrichtlijnen van het RIVM. Hoeveel zitplaatsen er in totaal komen, weet Peter van de Wiel, secretaris van Koninklijke Horeca Nederland Moerdijk, niet precies. ,,Zelf heb ik bij De Bakkerij plaats voor 60 mensen buiten en 17 binnen. Dat is niet zo veel, terwijl we veel belangstelling verwachten. Dus de eerste dag zal best spannend worden.”

De tijdelijke uitbreiding duurt voorlopig tot 1 oktober

De tijdelijke uitbreiding gaat in op 1 juni en duurt voorlopig tot uiterlijk 1 oktober heeft de gemeente bepaald. In totaal kwamen er 23 verzoeken bij de gemeente Moerdijk binnen om ruimere terrassen in te richten, 19 individuele en drie gezamenlijke. Afgelopen woensdag werden alle verzoeken beoordeeld, waarbij onder meer werd gelet op veiligheid, verkeer, handhaving en vergunningen en het centrumproject Zevenbergen.

Peter van de Wiel van café De Bakkerij en secretaris van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Moerdijk, is een tevreden man.

Ook de gezamenlijke initiatieven voor extra terrassen bij het Raadhuis en in het middelste stuk van de Voorstraat in Willemstad zijn goedgekeurd. Maar volgens een woordvoerster van de gemeente geldt in de Voorstraat een voorwaarde dat er niet meer plaatsen mogen zijn dan in het normale geval. ,,Mensen moeten simpelweg meer verspreid zitten.”

Sommige ondernemers moeten hun plannen nog iets aanpassen

Alle ondernemers hebben intussen bericht van de gemeente had, sommigen van hen moeten nog iets aanpassen en daar wordt komende week nog over gesproken. Vanuit Klundert waren er drie individuele aanvragen, vanuit Zevenbergen 9 individuele en 2 gezamenlijke, in Willemstad 2 gezamenlijke en 1 individueel, in Heijningen 1, in Fijnaart 3 in Noordhoek 1 en in Standdaarbuiten 1.

Van de Wiel van KHN is in ieder geval zeer te spreken over de gemeente. ,,Ze werken aan alle kanten mee is mijn ervaring. We kijken hoe het gaat lopen en hopelijk kunnen we na een maand nog iets verder versoepelen.”