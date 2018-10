Terrasdiscussie Voorstraat Willemstad terug bij af

Woningbouw bij Westhoek Zevenber­gen uit ijskast

19 oktober ZEVENBERGEN - Er zit nieuw leven in het omstreden plan voor woningbouw nabij woonzorgcentrum De Westhoek in Zevenbergen. Het lag jaren stil, maar een projectontwikkelaar heeft nu een complex met elf koopappartementen in petto in het Wilhelminapark.