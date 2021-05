Tent dakloze Donny opgeruimd door gemeente: ‘Spullen houden we in opslag’

Nieuwe seizoen theater De Schuur: Dave Budha, Vincent Bijlo, Kees van Amstel én een nieuwe tribune

11 mei ZEVENBERGEN - Het zijn door corona zware tijden voor theaters, maar Henk Hendrikx van De Schuur in Zevenbergen kijkt vol goede moed uit naar het nieuwe seizoen. ,,We hebben van september tot en met mei elk weekend wel één of twee activiteiten en die hebben wij heel hard nodig.”