Tent dakloze Donny opgeruimd door gemeente: ‘Het is een gekkenhuis. Ik heb geen slaapplek meer’

Vernielin­gen rotonde Standdaar­bui­ten: ‘Hier zijn buitenaard­se krachten voor nodig’

16 mei STANDDAARBUITEN - Uit de grond gerukte en afgebroken verkeerspalen, een verkeersbord dat omgevouwen is rond een paal en een schrikhek dat op de rotonde is gekwakt. Coördinator Harry de Rond van de buurtpreventie in Standdaarbuiten wist zondagochtend niet wat hij zag: het lijkt erop dat vandalen zich uitgeleefd hebben op de rotonde aan de Markweg, bij de splitsing Molenstraat en Molendijk.