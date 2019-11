Tejatergroep Snippers ‘back on the road’ met roadtripmusical

De voorstelling gaat over drie oude schoolvrienden die elkaar na 37 jaar tegenkomen en besluiten om de roadtrip, die ze in 1991 samen maakten, over te doen. Ze vertrekken met een camper naar een onbekende bestemming, totdat een van de vrienden per ongeluk een man neerschiet. Het trio slaat op de vlucht en probeert tijdens de roadtrip uit de handen van de politie te blijven.



De regie is in handen van Iris van Rooij (36). Het is de eerste keer dat Tejatergroep Snippers samenwerkt met de regisseuse. ,,Zij is jong, maar wel professioneel. We zijn als groep trots om met haar voorstellingen neer te zetten”, vertelt de actrice.