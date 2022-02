Tegenvaller voor Wild Port of Europe: natuurfilm over haven Moerdijk loopt vertraging op

Stroomsto­ring in deel Klundert kan tot maandagmid­dag duren

KLUNDERT - De stroomstoring in een deel van Klundert is toch hardnekkiger dan verwacht. In sommige straten in Klundert-noord, een deel van Noordschans en het tussenliggende buitengebied kan het tot maandag in de middag duren voor de lampen weer gaan branden.

