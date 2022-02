Team Tartok Speed gaat voor de winst op het WK sledehondenracen

Kijkje achter de schermen bij Gebouw-T: ‘Zonder technici geen festival’

BERGEN OP ZOOM - Lichtbundels flitsen, draaien en knipperen op de maat van de muziek tijdens de show van rapper Mazzy in Gebouw-T. Dat lijkt bijna vanzelfsprekend, maar er zit een ingewikkeld lichtplan achter, bleek zondag in het poppodium en theater De Maagd. Zij openden tijdens Life on Stage hun deuren om te laten zien wat technici doen.

20 februari