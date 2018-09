'Te weinig moderne kunst in gemeente Moerdijk'

Dat zegt Inge van Rijsbergen (Hoeven, 1959) uit Standdaarbuiten , coördinator van de Kunst- en Cultuurroute en tevens bestuurslid van de commissie Open Monumenten. Ze zou het graag anders zien, maar weet niet hoe: ,,Er is te weinig belangstelling voor, vermoed ik."

Daarom blijft de Kunst- en Cultuurroute, die aanstaand weekend 8 en 9 september plus het weekend daarop 15 en 16 september plaats vindt op 35 locaties, zeker voorlopig laagdrempelig. ,,Er is veel professionele kunst te zien uit het hele land, maar als je de lat alleen maar hoog legt, komen er gewoon minder mensen", stelt Van Rijsbergen, die met het jaarlijkse evenement de Cultuurprijs Moerdijk 2017 won. ,,Kunstenaars op amateurniveau weten altijd wel publiek te trekken - denk aan ouders, opa's en oma's, vrienden en buren." Toch blijft er in haar achterhoofd een stemmetje aanwezig dat het anders zou willen. ,,Na deze editie gaan we zoals gebruikelijk evalueren. Wie weet, komt er op zeker moment toch een ballotagecommissie aan te pas."

Volledig scherm Inge van Rijsbergen bij het kunstwerk 'Allemaal beestjes' dat ze maakte ter gelegenheid van de Kunst- en Cultuurroute Moerdijk. Het staat op het gazon van de Antoniushoeve in Langeweg, de locatie waar ook de opening vrijdag plaatsvindt. © Annelies Vlaanderen

Feit is dat de Kunst- en Cultuurroute Moerdijk haar succes dankt aan diezelfde laagdrempeligheid. In principe mag iedereen meedoen, ongeacht welk niveau en ongeacht uit welke plaats. Maar liefst 8.000 bezoekers kwamen op de vorige editie af.

Concurrentie

Of dat aantal deze keer ook gehaald of misschien wel voorbijgestreefd zal worden, is een vraag die volgens Van Rijsbergen pas nadien beantwoord kan worden. ,,Het klopt dat er steeds meer belangstelling voor is, maar we hebben intussen ook te maken met concurrerende evenementen, zoals de Open Monumentendagen. Er is heel veel te doen de komende weekends. In de gemeentes Etten-Leur en Halderberge bijvoorbeeld zijn ook kunst- en cultuurroutes en open monumentendagen."

Wisseling

Een groei in het aantal kunstenaars (100) en locaties (35) zit er niet in. Wel is er elk jaar sprake van een gedeeltelijke wisseling. Dit jaar doen de theetuin in Moerdijk, de kerk in Noordhoek, de Keet van José van der Valk in Zevenbergen en het Suikerentrepot in Standdaarbuiten niet mee. Daarvoor in de plaats komen als nieuwe locaties onder andere gemeenschapshuis De Standaert in Standdaarbuiten, het Herenhuis in Standdaarbuiten, Stichting Re Creatie in Klundert, atelier Claus Bertram in Oudemolen en de Groenstraat in Willemstad.

De opening van de Kunst- en Cultuurroute is dit jaar op de Antoniushoeve in Langeweg, vrijdagavond 20.00 uur met een toespraak van burgemeester Jac Klijs. Als de kunst- en cultuurroute weer achter de rug is, kan Van Rijsbergen weer even ademhalen. ,,En dan begint het weer van voren af aan in januari, februari", zegt ze glimlachend.