Te veel kappers in Zevenbergen? ‘Wij snappen de discussie niet, de agenda zit lekker vol’

‘Corona­check? Over twee weken weten we niet beter’

23 september ETTEN-LEUR/MOERDIJK - ,,Heel het land voelt zich overvallen. Het is nu een hoop stress, ik denk bij ongeveer alle clubs, maar het zal wel weer overwaaien. In Frankrijk mag je ook het terras niet op zonder coronacheck. Over twee weken weten we niet beter, ook hier in Etten-Leur.”