‘Te veel auto's in Willemstadse fietsstraat’

Illegale sigaretten: ‘Winsten worden onderschat, er gaan echt enorme bedragen in om’

7:59 OOSTERHOUT - FIOD en douane zijn de eerste twee maanden van dit jaar weer druk in de weer geweest in de strijd tegen criminele tabaksproducenten. Bij drie acties in onder meer Oosterhout werden miljoenen illegale sigaretten en verpakkingsmaterialen in beslag genomen. Tabaksfraude is big business, weten ze bij Smoke, het speciale FIOD-team dat deze fraude bestrijdt.