Tamara van Ark: via Zevenbergen, Rotterdam en Nieuwerkerk aan den IJssel naar het Binnenhof

In Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidplas, hebben ze het liefkozend over ‘onze Tamara’. Zes jaar was ze daar wethouder, vanaf 2004. Daarvoor werkte ze bij de gemeente Rotterdam, bij sociale zaken. ,,Ik zeg weleens stoer dat ik haar ontdekt heb’’, zegt partijgenoot en huidig wethouder van de gemeente Zuidplas Jan Hordijk. ,,We hadden destijds twee wethouders in het college, maar Adrie Volder moest stoppen vanwege gezondheidsklachten. Moesten we opeens op zoek naar een andere wethouder. Een kennis wees me op Tamara. Zij was net in Nieuwerkerk komen wonen. Ik heb een aantal gesprekken met haar gevoerd en de ambitie en het enthousiasme spatte eraf. Ze was nog nooit raadslid geweest, maar wij zagen een jonge, enthousiaste vrouw.’’