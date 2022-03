Tam verkiezingsdebat maakt het zwevende kiezer niet makkelijker in Moerdijk: waar zijn de verschillen?

Burgemees­ter op de knieën tijdens Uurke in 't Schuurke

ZEVENBERGEN – Door de minuut stilte voor de overledenen in de voorbije 2 jaar - de periode waarin Corona carnaval onmogelijk maakte – was de start van het Uurke in ’t Schuurke een heel bijzondere. Voor menigeen een kippenvelmoment.

27 februari