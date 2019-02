Tachtig plantjes voor zieke Zeuvebultenaeren

In groepjes gaan leden van de ereraad, Raad van Tien en bestuursleden van Stichting Carnaval Zevenbergen langs Zeuvebultenaeren die wel een opsteker kunnen gebruiken. Jeugdprins Geert en jeugdprinses Luna hielpen hier ook aan mee. Zij gingen donderdagmiddag onder meer op bezoek bij mevrouw Stoop - Martens. Kleinzoon Maurice - voorzitter van de Raad van Tien - was daarbij aanwezig. Toen ze de deur van haar appartement opende en ze de delegatie voor zich zag, was de eerste reactie; “Het mot nie gekker worre.”

Gastvrij als ze is verwelkomd ze het gezelschap en in haar ruime appartement. Vanuit daar kijkt ze uit over Zevenbergen en bij helder weer kan ze genieten van de omgeving. “Het is hier mooi wonen.”

Ladies Night

Uit handen van het jeugd prinselijk paar krijgt ze het plantje, gesponsord door boer Jappie. Mevrouw Stoop vertelt dat ze net na Kerstmis gevallen is, waarbij ze een hersenschudding heeft opgelopen, waar ze nu nog de naweeën van heeft. Ook heeft ze nog flink last van haar ogen. Zelf is ze normaal gesproken ook graag van de partij als er wat te doen is. Zo ging ze jaren samen met haar dochters naar Ladies Night en is ze gewend naar de carnavalsmis te gaan. “Daar zie ik nu tegen op, dus ik weet nog niet of dat er komende zondag van komt.”

Wel zet ze vanaf vrijdagmiddag de tv aan, zodat ze Omroep Brabant of Baronie TV kan kijken. ,,Dit is trouwens al de tweede keer dat ik verrast word. In de jaren negentig heb ik ooit bloemen gehad van Jack van Hulten (toen Prins Kobus). Ik lag in het ziekenhuis en toen kwam hij langs. Mooi toch.”