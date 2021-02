Taart bij TPO (75), maar nog geen feestje: ‘Club en clubhuis belangrijk voor het dorp’

‘De kommetjes rammelen in de kast’: Buurt klaagt over werk aan Hazeldonk­se Zandweg

29 januari ZEVENBERGEN – Bewoners van de Hazeldonkse Zandweg in Zevenbergen ondervinden overlast van de werkzaamheden voor hun deur. Er zijn klachten over geluid en trillingen en over verkeer dat te hard over de onverharde ondergrond rijdt.