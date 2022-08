Taalmaatjes Zevenbergen ter ziele, deel vrijwilligers gaat op eigen initiatief door

Verdrin­kings­dra­ma is het gesprek van de dag: ‘Badmeester, is mijn kind hier wel veilig?’

STEENBERGEN - De tragedie rond de verdrinking van het Bredase meisje op een Franse camping beroert menigeen. Zeker nu zwembaden onder tropische temperaturen vollopen, is veiligheid er gesprek van de dag. Vertrouwen we op een Keurmerk Veilig & Schoon of op de blauwe ogen van een badmeester?

3 augustus