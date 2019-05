Taalcafé in Zevenbergen: voor Moerdijkers voor wie Nederlands de tweede taal is

ZEVENBERGEN - De Bibliotheek VANnU in Zevenbergen begint met het Taalcafé voor iedereen binnen de gemeente Moerdijk voor wie Nederlands de tweede taal is.

,,En bij dat Taalcafé gaan we gewoon gezellig kletsen in het Nederlands", zegt Nicole van Well, medewerker informatievoorziening en activiteiten van Bibliotheek VANnU.

,,Het is geen cursus of opleiding en er zit geen enkele verplichting aan vast. Het is een laagdrempelig initiatief, bedoeld om mensen te helpen die moeite hebben met het spreken van de Nederlandse taal."

De doelgroepen zijn, naast statushouders, ook alle mensen die al jaren in Nederland wonen, maar thuis geen Nederlands spreken en daardoor nog steeds moeite hebben zich goed verstaanbaar te maken.

Statushouders

,,Als je niet regelmatig Nederlands spreekt, leer je het ook niet. We zien daarnaast dat statushouders vaak in een gat vallen wanneer de Nederlandse lessen afgerond zijn. Dat komt meestal doordat ze geen werk hebben en het hen ook ontbreekt aan sociale contacten waar Nederlands de voertaal is. Voor beide doelgroepen is het Taalcafé een ongedwongen manier om de Nederlandse taal op te pakken en te blijven beheersen", vertelt Van Well.

,,Het zijn lastige doelgroepen om te bereiken. Veel van deze mensen zitten in een sociaal isolement. Wanneer deze mensen de Nederlandse spreektaal beter onder de knie krijgen, kan het hen helpen hieruit te komen. Dat sociale aspect is voor ons heel belangrijk. Alle mensen moeten kunnen meedoen aan onze participatiemaatschappij, dus ook zij. Het Taalcafé kan hierbij helpen. Dat het vrijblijvend is, helpt deze mensen hopelijk over de streep om aan te sluiten."

Pilot

Het Taalcafé in Zevenbergen is een pilot. ,,We gaan dus in eerste instantie gewoon kijken of het lukt om gesprekken op gang te krijgen. In Roosendaal bestaat al een Taalcafé en dat loopt heel goed. De ervaring daar leert, dat het vaak vanzelf gaat. En anders hebben we heel veel middelen in de bibliotheek tot onze beschikking die hierbij kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan spelletjes als beeldwoordenkwartet of Pim-Pam-Pet. Ook een landkaart kan leiden tot een mooi gespreksonderwerp, want dan kunnen de mensen vertellen waar ze vandaan komen."

Er zijn geen kosten verbonden aan het Taalcafé en aanmelden is niet nodig.