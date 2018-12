Taakstraf voor wietkweker in Standdaarbuiten

Die kwekerij werd ontdekt toen een agent in zijn vrije tijd aan het voetballen was bij SVC. Hij rook een wietlucht en ging na de weedstrijd buiten het sportpark op onderzoek uit. In de Dokter Poelsstraat vond hij een woning waar het volgens hem niet in de haak was. Na extra onderzoek in de dagen erna werd tien dagen later een inval gedaan. Er lag 71 kilo aan hasjblokken en dik 20 kilo henneptoppen. Ook werd de Amsterdammer die sinds een jaar in de woning woonde opgepakt.