't Knijn met sokkel en al uitgegraven in Zevenbergen: carnavalssymbool pas terug in november 2020

In ‘n Knijn van 50, het boek over het openbare carnaval in Zevenbergen, staat de ontstaansgeschiedenis vermeld. Jan Barel - oud-Prins Jan 1 (1962 -1972) kwam november 2008 met het idee om ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 2011 een monument of kunstwerk te schenken. Dit idee deelde hij in het Loge der Oud-Prinsen waar het snel omarmd werd.