't Kleigat vierde weer ouderwets carnaval met Leutstoet: ‘Wat hebben we dit gemist’

FIJNAART - Na twee jaar van afwezigheid door corona reed er weer een carnavalsoptocht door 't Kleigat. Heel Fijnaart kwam zondagmiddag kijken naar de fraaie wagens en loopgroepen als afsluiting van een leutig carnavalsweekend in het dorp.

Op de Voorstraat sprak Prins Basterino dun Eerste in felrode kleding de toeschouwers toe bij het voormalig gemeentehuis. De carnavalsprins noemde de Leutstoet, de naam van deze optocht, een bijzondere gebeurtenis: ,,Eindelijk mogen we weer, het werd tijd. Dit hebben we toch wel gemist.” Zijn hulpje Cootje de Nar danste los op de luide carnavalsmuziek.

Bij de optocht reden elf deelnemers mee. De Leutstoet was een eenmalig idee van carnavalsstichting De Kleibatsers, omdat in februari geen optocht werd gereden in 't Kleigat.

Kater

De kinderen van MC De Kleidotjes en Fendertse Makkers openden de stoet, gevolgd door kleurrijke carnavalswagens met hun vele decibellen. Langs de ingekorte route stonden nog feestvierders met een kater en spierpijn in hun benen van Hoognood Festival. Het stuiterend carnavalsfestival werd in de twee voorgaande dagen gevierd op het evenemententerrein in Fijnaart.

Een onmisbare deelnemer van de optocht was de lokale bouwclub B.C. De Dijkrakkers, die al sinds 2001 jaarlijks een carnavalswagen bouwen. Deze keer had de bouwclub een schuimmachine aan boord van de wagen. Iedere voorbijganger werd bekogeld met meters aan schuim.

Volledig scherm B.C. De Dijkrakkers met de schuimmachine op hun carnavalswagen. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Kinderen

De bouwclub B.C. Dun Deurzetters reed voor de eerste keer de optocht in 't Kleigat. De bouwclub van twee Fendertse broers moesten daar twee jaar lang op wachten. KPJ Oudemolen ging voor de prijs ‘gezelligste en luidste feestmuziek’ met hun oorverdovende carnavalsnummers en maakte er een feestje van. De Herrieschoppers pakten uit met alle kleuren van de regenboog op hun carnavalswagen.

De deelnemende bouwclubs kwamen ook van buiten Fijnaart, zoals Dinteloord en Steenbergen. In de Leutstoet reden maar twee kindergroepen mee, maar op de wagens en langs de route stonden genoeg kinderen te dansen. Gelukkig voor de jeugd bleef het droog. De meeste toeschouwers stonden wel in dikgepakte feestkleding door de heersende kou.

Prinsenwagen De Kids sloot de stoet af. De optocht eindigde zonder winnaars en verliezers, omdat de optocht geen jury kende. De dag werd afgesloten met een familiedag op het evenemententerrein.

Volledig scherm De kinderen van MC De Kleidotje pakten de draad weer op, deze keer verkleed als bejaarden. © Pix4Profs/Peter Braakmann