Suppen en chillen tijdens Waterweekend Willemstad

In het weekend van 17 en 18 augustus is Willemstad het toneel voor allerhande watersportactiviteiten en heel veel ander vermaak voor jong en oud. ,,Willemstad en watersport horen bij elkaar", vertelt Nolen. ,,Dus ook dit jaar houden we de Slag om Willemstad op het water, in samenwerking met Watersportvereniging Willemstad." Een sloeprace die zelfs op de agenda staat van de Federatie Sloeproeien Nederland. ,,Op verschillende data komen alle Nederlandse wedstrijdsloepen tegen elkaar uit, en onze race staat daar dus bij," zegt een trotse Nolen.

Hele dag muziek

Naast de sloeprace op zaterdag kan er een clinic Suppen gevolgd worden. ,, Voorwaarde hierbij is dat iedere deelnemer een zwemdiploma moet hebben", merkt Nolen op. ,,Maar dat geldt natuurlijk voor alle wateractiviteiten." Gedurende deze dag klinkt er op de Parade de hele dag muziek. De Willemstadse band Kazemat treedt op, en ook het lokale DJ-koppel Per & Stef gaan een set draaien. ,,Een goede feestband gaat er voor zorgen dat 's avonds de sterren van de hemel gezongen en gedanst kunnen worden." Een naam is nog niet bekend, maar, verzekert Nolen: ,,Dat komt goed.”

Voor kinderen

Op zondag wordt gestart met een Obstakel Run in samenwerking met 'Kids Obstacle Run Willemstad'. ,,Dit was vorig jaar een groot succes, dus daar geven we graag een vervolg aan", vertelt Nolen. Tegelijkertijd wordt in de haven de Optimisten Cup gehouden, een zeilwedstrijd voor kinderen van acht tot twaalf jaar. Nieuw dit jaar is de Drijf-Inn. ,,Iedereen kan hieraan meedoen. Breng je surfplank, luchtbed of zwemband mee, als het maar drijft. Wij zorgen voor een DJ en een bar, zodat iedereen kan chillen op het water." Op de Parade is er ook deze dag weer muziek, en er staan springkussens, klimmuren en radarbootjes voor de jeugd.