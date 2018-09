Superfan Juliëtte (26) uit Fijnaart ziet Glennis Grace finale van America's Got Talent verliezen

FIJNAART - Al jarenlang is ze groot fan van zangeres Glennis Grace. Niet zo gek dus dat Juliëtte van 't Westende (26) uit Fijnaart donderdag vol trots terugblikt op haar bezoek aan de finale van America's Got Talent. Ook al won haar idool Grace niet , het was voor Juliëtte een heel gedenkwaardige avond.

Het bleef voor de net afgestudeerde Fijnaartse, tegenwoordig woonachtig in Leiden, namelijk niet bij een plekje op de immense tribunes in de studio in Los Angeles. Als een van de weinige aanwezige Glennis-supporters uit Nederland zag ze haar kans schoon om de popster een privébericht op Instagram te sturen.

,,Ik liet weten dat ik kwam kijken. Ze antwoordde 'Wat te gek!'", glundert Van 't Westende, die al naar de muziek van Glennis Grace luistert sinds de cover van 'Afscheid' van Volumia in tv-show Beste Zangers van Nederland in 2011. Sindsdien volgt ze de zangeres op de voet.

Volledig scherm De Brabantse in de studio van 's werelds grootste talentenjacht. © Foto's via Juliëtte van 't Westende

Volledig scherm Juliëtte op haar reis in Amerika. © Foto's via Juliëtte van 't Westende

Simon Cowell

,,Het was een feestje om bij de opnames aanwezig te zijn", vertelt Juliëtte over de finales, die in de nachten van dinsdag op woensdag en van woensdag op donderdag plaatsvonden. Tweemaal was Juliëtte erbij. Een paar seconden lang was ze zelfs in beeld en zagen miljoenen Amerikaanse huishoudens haar juichen voor haar landgenoot. Maar het gaafste? ,,Dat waren natuurlijk de optredens van Glennis zelf. Ik zat vol spanning te kijken. En ik heb even de hand geschud van jurylid Simon Cowell. Ook heel leuk."

De Fijnaartse is net afgestudeerd in bio-farmaceutische wetenschappen. ,,Daarom besloot ik dat dit hét moment was om te gaan reizen. Met de familie hadden we al een reis naar Canada gepland en ik besloot er zelf nog drie maanden in de Verenigde Staten achteraan te plakken." Toeval bestaat niet. ,,Op dat moment startte ook het avontuur van Glennis en zat ik iedere dinsdag klaar voor America's Got Talent."

Toen de top 5 bekendgemaakt werd - al nadat Grace uitgeschakeld was - viel Juliëttes mond open van verbazing. ,,De spanning in de zaal was op dat moment om te snijden. Ik had net als iedereen een totaal andere top 5 verwacht en was compleet verrast toen illusionist Shin Lim er met de winst vandoor ging."

Kritiek

Er was de afgelopen week wat kritiek op de deelname van Grace, met name op de manier hoe de Amsterdamse muzikante weg wordt gezet. ,,Alles wordt in het programma een beetje overdreven weggezet. Glennis 'de alleenstaande moeder': het werd helemaal uitgemolken. Zo gaat dat hier gewoon, bij iedere act", vertelt Juliëtte. ,,Wij doen dat in Nederland gelukkig heel anders."

Is de reis door Amerika, na bezoekjes aan onder meer Toronto, Ottawa, New York, Nashville, Memphis, New Orleans, de Grand Canyon, Death Valley en dus showwalhalla Los Angeles, nu afgelopen? De Fijnaartse weet het niet. ,,Misschien is het tijd om naar huis te gaan? Misschien toch nog een ander land? Ik ben er nog niet uit." Genoten heeft ze in ieder geval - niet op de laatste plaats door Glennis Grace.