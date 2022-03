Stuiterballen, stresskippen... Waarom zijn veel politici zichzelf niet als er verkiezingen voor de deur staan?

Dat skatebaan­tje in Willemstad moet anders, vinden Nikita (16) en Jaiden (12)

Skaten en freerunnen, dat is wat Nikita en Jaiden willen, maar de skatebaan in Willemstad is verouderd, onveilig en niet spannend. Vandaar dat ze een brief schreven naar de Moerdijkse politiek.

7 maart