‘Strovrouwtje’ gaat helpen om Moerdijk toeristisch op de kaart te zetten

,,Er is meer synergie nodig: ondernemers die met elkaar samenwerken", stelt wethouder Danny Dingemans. ,,Er is ook meer lef nodig om samen nieuwe toeristische producten te ontwikkelen. Iets wat tot dusver te weinig gebeurde.”

Daar zit een zeker risico aan vast, realiseert hij zich. ,,Ik snap best dat de vrijetijdssector heel kwetsbaar is. Succes is niet gegarandeerd en in deze coronafase is het al helemaal moeilijk om iets van de grond te krijgen."

Financiële hulp

Dat hoeven de ondernemers ook niet in hun eentje te doen. Sinds 2017 kunnen ze hiervoor financiële hulp krijgen uit het Toeristisch Fonds Moerdijk (TFM) van de gemeente. Daar wordt elk jaar maximaal 50.000 euro in gestort die afkomstig is uit de heffing van de gemeentelijke toeristische belasting.

Er komt een ‘aanjager’

Omdat is geconstateerd dat daar weinig en vorig jaar zelfs helemaal niet gebruik van is gemaakt, heeft het TMF een nieuwe impuls gekregen met de komst van een ‘aanjager’. Deze is al aangesteld: Corianne Bartels, die tevens werkzaam is als adviseur Recreatie en Toerisme voor de gemeente Moerdijk.

Daarmee wordt de jaarlijkse bijdrage wel gehalveerd naar zo'n 25.000 euro, maar Dingemans vindt zo'n ‘strovrouwtje of stromannetje’ nodig. ,,Iemand die mensen met elkaar in gesprek brengt, die ze helpt om ideeën aan te dragen en makkelijker uit te voeren.”

Daarnaast heeft Dingemans het Toeristisch Fonds zelf uitdrukkelijk als opdracht meegegeven: ‘Doe je best om ervoor te zorgen dat alle ondernemers in Moerdijk je kennen.’ Want daar schortte het tot nu toe aan.

Manco

TF-Voorzitter Rini Boertjes neemt de handschoen op: ,,Dat is inderdaad een manco. We gaan daaraan werken. Een eigen website zou mooi zijn. We gaan kijken hoeveel dat kost.”

Gevolg van dit gebrek aan bekendheid is dat het fonds in een dip raakte. Jammer, vindt hij. ,,Mensen weten kennelijk niet hoe ze gebruik kunnen maken van ons fonds, terwijl het potje er wel is.”

Over het nut van het Toeristisch Fonds valt niet te twisten, vinden Dingemans en Boertjes. ,,Moerdijk moet op de toeristische kaart komen", aldus Boertjes. ,,Er wordt wel eens negatief over gesproken, maar deze gemeente heeft echt wel meer dan een industrieterrein.”

Dingemans: ,,Moerdijk als toeristisch product verdient het nog steeds om ontwikkeld te worden. Mocht de nieuwe impuls ook niet werken, dan zoeken we verder.”

Het potje ís er wel

Een aanjager zou kunnen helpen om het Toeristisch Fonds goed te laten werken, verwachten sommige ondernemers. ,,Want het potje is er wel, maar hoe het werkt is niet bekend”, geeft Dick Hartmann namens de Ondernemersvereniging Zevenbergen aan. ,,Het is, zeg maar, altijd buiten bereik geweest.”

Bij elkaar over de schutting kijken

Vrijetijdsondernemer Daniëlle Kloeg uit Zevenbergen is een van de weinigen die het het fonds wél heeft weten te vinden. ,,Ik heb mijn project ‘Gluren bij de Buren’ ingediend en dat is goedgekeurd. Doel daarvan was dat ondernemers bij elkaar over de schutting keken. Zo hebben we bijvoorbeeld een taxibusje weten te bekostigen.”

Nieuw initiatief

Ze heeft kort geleden een nieuw initiatief ingediend bij het fonds. ,,Een project om de gemeente als bestemming meer waarde en kracht te geven. Daar gaan we binnenkort over praten tijdens een online-meeting.”