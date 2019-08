Stroomstoring treft nachtelijk Zevenbergen

Even na 03.30 uur knalde de stroom eruit en twee uur later brandden alle lampen weer.

Een medewerker van een café aan de Markt vertelt: ,,We hadden net schoongemaakt en zaten nog wat te drinken toen plotseling alles uitviel. Toen we bewogen ging het alarm af. Dat was best eng.” Na een telefoontje naar de baas kon het worden opgelost.

Spontaan

Volgens netbeheerder Enexis zijn in Zevenbergen ‘minder dan 10.000' aansluitingen getroffen. Niet vreemd want Zevenbergen heeft nog geen 10.000 adressen. Enexis meldt dat het om een spontane storing in een kabel ging. Of er een relatie ligt met de graafwerkzaamheden in het centrum is niet bekend.