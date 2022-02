Stroomstoring in deel Klundert toch hardnekkig

Een deel van de storing is nu opgelost, maar sommige straten zullen het nog een groot deel van de avond zonder stroom moeten stellen. De storing speelt zich af in het gebied rond de Niervaertweg, de Molenvliet en de Schansweg en in een deel van Noordschans. Volgens netbeheerder Enexis zijn er minder dan duizend adressen door de stroomstoring getroffen.

In sporthal De Niervaert zou rond 14.00 uur juist een zaalhockeywedstrijd beginnen, toen de stroom uitviel. De sportaccommodatie is snel geheel ontruimd. Enexis meldt dat de reden van de storing nog niet duidelijk is maar dat we aan de oplossing van het probleem wordt gewerkt. De dienst schat nu dus dat de storing in bepaalde straten nog even zal voortduren.