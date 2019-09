Stroomstoring in centrum Zevenbergen

Een nieuwe steiger voor riviercrui­se­sche­pen? ‘Willemstad is niet het Venetië aan het Hollandsch Diep!’

6:00 WILLEMSTAD - Toeristen die rechtstreeks van een riviercruiseschip in een bus stappen om Neeltje Jans of de molens in Kinderdijk te gaan bekijken. En 's avonds gelijk weer aan boord gaan om snel door te varen. Zo moet het in Willemstad dus niet. Immers, daar profiteert de lokale winkelier of restauranthouder niet van.