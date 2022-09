Stroomgatsteen Willemstad vertelt het verhaal van 1 februari 1953

Op initiatief van Koos Hage wordt sinds 2017 gewerkt aan het plaatsen van kleine herdenkingspaaltjes op elke plek waar een dijk het op 1 februari 1953 begaf. In totaal werd in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant 187 kilometer dijk vernield: op 96 plekken brak een dijk door. Zo ontstonden stroomgaten waardoor dag en nacht water de polders in- en uitstroomde.

Zes stroomgaten in gemeente Moerdijk

In de gemeente Moerdijk gebeurde dat op zes plekken. Daar zijn de afgelopen jaren kleine herdenkingspaaltjes van basalt geplaatst. In Willemstad werd langs de Oostdijk twee jaar geleden nog een paaltje geplaatst. De andere staan onder meer in Heijningen en in het dorp Moerdijk. In de gemeente Moerdijk waren tijdens de rampnacht 113 doden te betreuren.

Plek om verhaal te vertellen

Op de gladde ronde steen die woensdagmiddag op de Parade in Willemstad werd geplaatst, staat aangegeven waar de stroomgaten waren en hoeveel slachtoffers er vielen. ,,We hebben voor deze plek gekozen, omdat gidsen hier het verhaal goed kunnen vertellen”, zei wethouder Danny Dingemans. ,,Het is mooi om groepen mee te kunnen nemen in de geschiedenis van de Watersnoodramp.”

Nog veertig paaltjes te gaan...

Het is de derde stroomgatsteen die binnen het landelijke project is geplaatst. Eerder kregen Stavenisse en Halsteren een dergelijke steen. In totaal werden in samenwerking met het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk 56 van de 96 herdenkingspaaltjes bij stroomgaten geplaatst.

,,Nog veertig te gaan, ik hoop dat het project volgend jaar kan worden afgerond”, zei Koos Hage, die in 2012 begon met het schrijven van een boek over de stroomgaten, samen met cartografe Winifred Broeder.

Gemaakt in China

De stroomgatsteen werd gemaakt in China en kostte ‘ettelijke duizenden’ euro’s. Het geld kwam deels uit het intussen opgeheven Toeristisch Fonds.

Volledig scherm De steen werd in China gemaakt en weegt 2000 kilo. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer