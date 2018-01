Strijen gaat verder met de 'e-neus'

De Toppers winnen scholenzeskamp in Klundert

30 december KLUNDERT - De scholenzeskamp voor leerlingen van de groepen 6,7 en 8 van de Moerdijkse basisscholen, zaterdag gehouden in de Niervaert in Klundert, is gewonnen door het team "De Toppers" van basisschool Het Palet uit Klundert. Zij mogen de grote beker een jaar lang op hun school houden.