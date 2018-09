Strijd tegen bierverspilling: andere aanpak bij schuurfeest KPJ Oudemolen

De organisatie gaat dit jaar de entreeprijs halveren en laat drankjes apart afrekenen om drankverspilling te voorkomen. Bij voorgaande schuurfeesten was de entreeprijs 25 euro en kregen de jongeren twintig consumptiebonnen. Dit jaar betalen bezoekers 12,50 euro voor entree en moeten zij daarnaast hun drankjes zelf betalen. Zo kan er niet meer onbeperkt gedronken worden.

De aanleiding voor deze maatregel is de grote alcoholverspilling bij de voorgaande schuurfeesten. Marlon Koomans van KPJ Oudemolen heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat bier door de lucht zien vliegen. ,,We zagen mensen elke keer met zes biertjes terugkomen", legt ze uit. ,,Een paar minuten later lag het allemaal op de grond. De bezoekers hoeven er niet voor te betalen, maar wij wel. Dat kost ons veel geld."

De gemeente Moerdijk is tevreden met het initiatief van de organisatie om bezoekers apart te laten afrekenen voor de drankjes. ,,Ook de gemeente was niet tevreden met het systeem van de afgelopen jaren", stelt Koomans.

Daarnaast zijn de kaarten voor het schuurfeest dit jaar alleen online in de voorverkoop gegaan. In voorgaande jaren was het mogelijk om de kaarten ook van tevoren bij de schuur te kopen. Dit was volgens Koomans niet praktisch. ,,Er moest altijd bezetting zijn met een kassa bij de schuur voor het geval er iemand kwam om een kaartje te kopen. Dat was niet handig."