Streep door lichtjesoptocht Standdaarbuiten: ‘Jammer maar we begrijpen het wel’

,,Maar we begrijpen het wel, hoor”, zeggen Van Est en Schouwenaars eensgezind. ,,Veiligheid gaat voor alles, en die kan niet gegarandeerd worden met de hoeveelheid bezoekers aan deze optocht. Natuurlijk is het jammer. Het is de allereerste keer dat de optocht niet doorgaat. Afgelopen jaar hadden we geluk in Standdaarbuiten, want de optochten op zondag en maandag zijn toen afgelast vanwege de harde wind. We hebben ook al eens opgesteld gestaan toen het heel hard begon te sneeuwen. Eenmaal opgesteld, moet je toch rijden, dus ook toen ging de optocht gewoon door. Maar nu kan het niet anders, de beslissing van De Deurzetters vinden we dus logisch.”