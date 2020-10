Streep door huisvesting honderden arbeidsmigranten op recreatiepark bij dorp Moerdijk

COLUMN Mondkapjes­pro­test komt van schuimbek­ken­de ouders, de pubers zelf zijn wel wijzer

7 oktober Een mondkapje? Ach, daar ben je zo aan gewend. Logische stap. Beetje benauwd soms, maar dat kunnen we hebben. Slim, want in onze smalle schoolgangen lukt afstand houden niet. Beter dit dan straks weer thuis moeten zitten. Dit zorgt voor bewustzijn, iedereen ziet dat we nog steeds in coronacrisis zitten.