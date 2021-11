Streep door carnavalsfeesten in Moerdijkse dorpen, presentatie jeugdraad Zevenbergen gaat wel door

In Moerdijk stonden voor vandaag en morgen Sauwelbijeenkomsten gepland. Het bestuur meldt dat morgenmiddag in de Ankerkuil niet wordt gesauweld.

In Langeweg is donderdag de Slikgatse Kemphaen op het dorpsplein geplaatst. Het alternatief voor 11-11, het ‘Wat-heb-je-allemaal-gemistfeestje’ in dorpshuis Ons Stedeke is geschrapt. De organisatie hoopt in januari de draad weer op te pakken.

Voorzitter Walter van Hattum van de Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting meldt met een knipoog naar het eigen motto: ,,We pakke deur... corona weer mis.” Klundert hoopt nu op het Westhoekfeest op 8 januari.

Het liedjesfestival van de Kleibatsers met zeven deelnemers in de Graanbeurs in Fijnaart is ook afgelast. Prins en gevolg worden later bekendgemaakt.

In Zevenbergschen Hoek is besloten de festiviteiten in de Zevensprong te schrappen. De prins wordt later gepresenteerd.

Overwogen wordt een 12de van de 12de te houden

In Standdaarbuiten was gistermiddag al duidelijk dat de 11-11- viering in café Markzicht niet doorgaat. De liedjeswedstrijd loopt nu via Zwammegat TV. Ook meldt voorzitter Peter Machielse van de Deurzetters dat nog overwogen wordt een 12de van de 12de te houden.

In Zevenbergen gaat de presentatie van de jeugdraad zondagmiddag wel door.